Українська збірна U25 здобула історичну бронзу на Універсіаді-2025

Українська студентська збірна з хокею U25 вписала нову сторінку в історію спорту, здобувши бронзові медалі на зимовій Універсіаді-2025 у Турині. У матчі за третє місце "синьо-жовті" переграли збірну США з рахунком 5:3, що стало першим успіхом такого рівня для українського хокею за останні 24 роки. Ця перемога підкреслила не лише зростаючу майстерність українських спортсменів, але й їхню здатність долати труднощі в найскладніших умовах.

У вирішальній грі українські хокеїсти одразу захопили ініціативу. Вже на другій хвилині захисник Артем Портной відкрив рахунок, продемонструвавши майстерний кидок. Надалі нападник Микита Кругляков оформив дубль, підтвердивши свій статус одного з ключових гравців команди. Крім того, результативно зіграли Артем Целогородцев і Андрій Кривоножкін, які зробили внесок у загальний рахунок. Воротар Захар Касатонов, який замінив травмованого Данила Макаренка, зіграв бездоганно, зупинивши кілька небезпечних атак американців.

Цей успіх набуває ще більшого значення, враховуючи обставини, з якими стикалася команда. Українці вирушили на турнір без попередніх тренувань, що вже було серйозним викликом. В Італії команда зіткнулася з логістичними проблемами, неповноцінним харчуванням і травмами ключових гравців, але, попри це, зберегла бойовий настрій. Особливу роль відіграв командний дух, який допоміг об’єднати зусилля і зосередитися на досягненні результату.

Тріумф українців на міжнародній арені також підкреслив їхню згуртованість і відданість спільній меті. Головний тренер Артем Гніденко назвав цей успіх "бронзою із золотим відливом", наголосивши на ролі кожного гравця. Особливо знаковим моментом стала спільна молитва українських і американських хокеїстів після завершення матчу. Вони звернулися до Всевишнього з проханням про мир в Україні, що стало сильним символом солідарності.

Ця перемога має значення не лише для хокею, а й для українського спорту загалом. Вона дає надію на майбутнє, демонструючи, що навіть за обмежених ресурсів можна досягати високих результатів. Для вболівальників і молодих спортсменів цей здобуток став прикладом стійкості, самовіддачі та віри в успіх. Це також може стати поштовхом для розвитку хокею в Україні, залучення інвесторів і популяризації цього виду спорту серед молоді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!