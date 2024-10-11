''Шершні Довбуша'' FPV-дронами атакували БТР-82 та штурмову групу окупантів (відео)

На одному з відтинків фронту, де працює 68 єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, бійці роти ударних БПЛА "Шершні Довбуша" влаштували нічне полювання на позиції ворога.

Як повідомили у Telegram-каналі підрозділу, нічний FPV-дрон виявив модернізований бронетранспортер БТР-82 російської армії та штурмову групу окупантів. Влучними скидами та дронами-камікадзе техніку з особовим складом було перетворено на металобрухт.

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Вас також зацікавить: Над Костянтинівкою збили ворожий БПЛА С-70: ймовірно, росіяни знищили свій же дрон (відео)

Як це було, дивіться на відео:

"Ні холодне залізо, ні темрява ночі не захистять вас від кари", – звернулися "Шершні Довбуша" до російських окупантів.

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Удар БПЛА по бронетехніці армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Нагадаємо, воїни СБУ за тиждень знищили 10 танків, 33 броньовані бойові машини, 18 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню, а також 4 системи ППО та одну систему радіоелектронної боротьби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!