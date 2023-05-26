Шість найбюджетніших способів підживити овочі та зелень на городі

Городні рослини можуть хворіти та страждати від шкідників. Щоб вберегти їх та покращити ріст, варто овочі та зелень підгодовувати.

Про способи підживлення розповіли у Telegram-каналі "Дача. Сад та город". Ці засоби дуже бюджетні та економні, але результат ви помітите дуже скоро.

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1. Для капусти. За сезон треба поливати капусти 3 рази оцетом (9%). Візьміть 100 мл оцту та розведіть у 10 л води. Для поливання використайте лійку. Таке підживлення допоможе капусті вирости хрусткою і солодкою.

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2. Для цибулі. Візьміть 200 г дріжджів на 25 л відро води, настоюйте 2 години і поливайте цибулю.

3. Для кропу. Кріп підгодовуйте сечовиною: 2 ложки сечовини на 20 л води.

4. Для редиски. Β 10 л води додайте 300 г дерев'яної золи. Поливайте розчином увечері, під саме коріння.

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5. Для болгарського перцю. Візьміть 1 л води, 50 г дріжджів, пів склянки цукру і залиште на 7 днів. Після цього важливо розбавити водою – 1 склянку підгодівлі на 10 л води. Цей розчин використовуйте для підживлення.

6. Для огірків. 700 г банку цибулиння висипте у 10 л відро води і доведіть до кипіння, зніміть з вогню, закрийте кришкою і настоюйте 12-14 год. Для треба розбавити водою: на 1 л настою візьміть 4 л води. Рясно обприскуйте бадилля огірків та грунт.

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