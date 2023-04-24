Шість речей, які категорично не можна викидати у сміття

Не всі предмети та речовини можна просто взяти й викинути у смітник. Адже токсичні речовини та хімікати можуть потрапити в навколишнє середовище.

Чимало людей є прихильниками екологічного підходу до ведення побуту, тому сортують сміття. UAportal розповідає, що категорично не можна викидати у відро для сміття.

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1. Батарейки. Якщо батарейки просто викинути в смітник, то шкідливі хімікати можуть потрапити у воду та грунт. З часом це призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Тому в Україні встановлюють спеціальні пункти прийому батарейок.

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2. Лампочки. Галогенні лампи і лампи розжарювання можна переробити і вони вважаються нетоксичними, але не енергозбережні лампи. Якщо вирішили викинути лампочку, то покладіть їх у коробку або паперовий пакет.

3. Ліки. Кожних пів року варто проводити ревізію ліків, а протерміновані медикаменти варто утилізувати. Ліки також варто відносити до пунктів переробки, а якщо викидає, то виливайте вміст.

4. Волосся і шерсть. В шерсті і людському волоссі є азот, який підходить для удобрення землі. Тому його можна збирати в компосту яму.

5. Побутова хімія. Побутова хімія містить небезпечні хімічні сполуки, які не можна викидати в загальний бак і навіть змивати залишки в каналізацію.

6. Жир. Не виливайте залишки жиру в сміттєвий бак чи раковину. Це загрожує серйозним засміченням. Повторно використовуйте жир, попередньо зібравши його та поставивши в холодильник.

Нагадаємо, що каналізація – не резинова, і має здатність засмічуватися. Зверніть увагу на 7 речей, які заборонено змивати та викидати.

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