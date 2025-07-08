Штрафи за 'неправильні' паспорти: скільки доведеться заплатити українцям

Українці повинні оновлювати фотографію в паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років. Це обов'язкова процедура, для якої встановлено термін виконання – один місяць.

Якщо впродовж визначеного часу не замінити фотографію в паспорті старого зразка або не отримати нову ID-картку, документ стає недійсним, що може призвести до штрафу від 17 до 51 грн. У той же час, як пояснили в Держміграційній службі, паспорт-книжечка є безстроковим документом, пише OBOZ.UA.

Це означає, що обов'язку обмінювати його на ID-картку немає, за винятком окремих випадків, таких як невклеєне фото після досягнення 25 або 45 років.

Якщо власник паспорта не вклеїв фото в документ протягом місяця після досягнення встановленого вікового рубежу, паспорт-книжечка підлягає обміну на ID-картку обов'язково.

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Також паспорт зразка 1994 року замінюється в разі його втрати, крадіжки, пошкодження, зміни прізвища або інших даних власника.

На скільки штрафують за прострочений паспорт

Якщо своєчасно не вклеїти фото в паспорт старого зразка або не обміняти його на новий документ, такий паспорт втрачає свою дійсність. Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, користування недійсним паспортом тягне за собою відповідальність:

перший випадок обмежується попередженням;

при повторному порушенні протягом року нараховується штраф від 17 до 51 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли треба обміняти паспорт-книжечку на ID-картку.

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