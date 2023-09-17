Штурмова бригада ''Лють'' підняла український прапор у Кліщіївці: фото та відео

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" у Донецькій області звільнила від російських бойовиків населений пункт Кліщіївка.

Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці.

"Кліщіївка наша! Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з Сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою! Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю! Робота продовжується, йдемо до перемоги разом!", – йдеться у заяві бригади.

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80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ повідомила у Фейсбуці, що Кліщіївку остаточно звільнили від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", – зазначили у 80 ОДШБр.

Нагадаємо, днями Третя ОШБр звільнила Андріївку, повністю розбивши 72 бригаду окупантів.

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