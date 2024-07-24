Знижки на зв’язок: чи можуть пенсіонери в Україні заощадити на мобільних тарифах

Мобільні компанії регулярно оновлюють ціни на свої послуги, що іноді може бути обтяжливим для пенсіонерів. Однак, деякі оператори пропонують вигідні умови, які враховують потреби старшого покоління.

Привілеї для клієнтів Київстару

Спеціальні акції від мобільних операторів не є постійними, але деякі з них пропонують економічні тарифи з хорошим набором послуг. "Київстар", наприклад, має два тарифні плани для пенсіонерів та осіб з обмеженими можливостями: "Любов до батьків" за 125 гривень на місяць та "Любов до батьків. Домашній" за 175 гривень. Обидва плани включають інтернет, хвилини для дзвінків на номери інших операторів та СМС-повідомлення по всій країні.

Тарифні плани Lifecell

Хоча Lifecell не пропонує спеціальних тарифів для пенсіонерів, вони дозволяють клієнтам формувати індивідуальні плани, вибираючи потрібні послуги. Також є базові тарифи, які є більш доступними та включають стандартні послуги. Наприклад, "Просто Лайф" за 90 гривень, "Смарт Лайф" за 120 гривень та "Вільний Лайф" за 180 гривень, з різною кількістю інтернет-трафіку та хвилин для дзвінків.

Економічні пропозиції Vodafone

Vodafone також не має спеціальних тарифів для пенсіонерів, але пропонує доступний тариф "Vodafone Device M" за 100 гривень на місяць, який підходить для користувачів планшетів. Це може бути зручним варіантом для пенсіонерів, які активно користуються такими пристроями.

Раніше ми розповідали, чи повинні пенсіонери сплачувати за проїзд.

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