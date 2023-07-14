Скільки полуниці можна з'їсти за день та кому заборонено їсти цю ягоду

В Україні триває сезон ягід і чимало людей їдять їх у надмірній кількості. Зокрема, це стосується полуниці.

Втім, декому варто відмовитися від споживання ягоди з огляду на хвороби та стан здоров'я. Але й здоровим не радять їсти надто багато полуниці щодня.

Рекомендовано вживати близько шести ягід полуниці щодня, залежно від розміру. Дослідження показали, якщо дотримуватися цієї поради, можна значно покращити здоров'я серця й мозку.

У восьми ягодах полуниці достатня кількість вітаміну С для отримання денної норми, а також мінімальний вміст цукру та калорій.

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Втім, низці людей варто категорично утриматися від вживання полуниці, зокрема тим, у кого:

діабет, подразнення кишківника, коліт;

діарея чи болі в шлунку;

нирковий літіаз (камені в нирках) чи ниркова недостатність;

алергія.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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