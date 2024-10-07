Скільки пенсіонерів в Україні отримують виплати понад 4 тисячі гривень

Станом на середину липня в Україні було зареєстровано 10,26 мільйона пенсіонерів. Найвищі пенсії отримують у Києві – 7 940 гривень, а найменші виплати на Тернопільщині – 4 436 гривень.

Приблизно 4,5 мільйона пенсіонерів отримують пенсії, що менші за 4 тисячі гривень, з яких більш ніж половина мають виплати, що не перевищують 3 тисяч гривень. Кількість таких пенсіонерів знизилася з 51% до 43,5% за перші шість місяців року. Про це пише 24 Канал.

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Пенсійні виплати понад 4 тисячі гривень отримує 18,6% українців, що становить 1,9 мільйона осіб. Людей, які мають середню пенсію понад 10 тисяч гривень, налічується всього 1,2 мільйона.

Варто нагадати, що після індексацій у березні середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8%, досягнувши 5 816 гривень.

Найвищий середній розмір пенсії серед регіонів зафіксований у Києві – 7 940,27 гривень, що на 36,5% перевищує загальноукраїнський показник. Найменша пенсійна виплата спостерігається на Тернопільщині – 4 436,41 гривень, що на 24% менше від середнього рівня по країні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, на які надбавки до пенсії мають право українці, що досягти 65-річного віку.

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