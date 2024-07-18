Скільки доведеться платити за світло взимку: озвучено вартість 1 кВт*год

Вартість електроенергії в Україні залишатиметься незмінною до 1 травня 2025 року. Це означає, що впродовж осіннього та зимового сезону 2024/2025 років ціни не зростатимуть, і споживачі продовжуватимуть платити 4,32 грн за кожну спожиту кіловат-годину.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно з Постановою №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у відповіді на запит депутата Олексія Кучеренка. Даний документ був опублікований на сторінці парламентаря у Facebook. Про це пише OBOZ.UA

Додатково було зазначено, що тариф у розмірі 4,32 грн за 1 кВт·год був встановлений, виходячи з вартості виробництва електрики компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", яка складає 1,7 грн (лише за виробництво). Водночас слід врахувати, що споживачі в Україні також використовують імпортовану електроенергію та електрику, отриману з вітрових і сонячних електростанцій, а також з теплової генерації.

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Електротариф було збережено на рівні 2,64 грн за 1 кВт·год для споживачів з електричним опаленням. Однак цей тариф буде застосовуватися лише протягом опалювального сезону.

Поза опалювальним сезоном ці споживачі, як і решта населення, будуть оплачувати електроенергію за ціною 4,32 грн/кВт·год. Згідно з урядовим рішенням, якщо домогосподарство, що користується електроопаленням, витрачає до 2000 кВт·год електроенергії в зимовий місяць, воно може розраховуватися за старим тарифом. Проте, якщо споживання перевищує цей ліміт, то за весь об’єм спожитої електроенергії доведеться платити за новою ціною – 4,32 грн/кВт·год.

Міністр енергетики Герман Глущенко раніше заявляв, що в умовах нинішньої складної економічної ситуації, спричиненої війною, неможливо допустити зростання цін на електроенергію для громадян до ринкових показників (близько 7,5 грн/кВт·год), але держава також не може підтримувати екстремально низьку пільгову ціну для всіх споживачів. Тариф у 2,64 грн покриває лише третину фактичної вартості електроенергії.

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