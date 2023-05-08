Слідкуйте всього за одним важливим нюансом: Як подовжити життя ноутбука

Ноутбук є незамінним пристроєм для багатьох людей, який допомагає нам працювати, навчатися та розважатися. Правильна вентиляція є важливою складовою довговічності та ефективності роботи ноутбука. Деякі люди можуть не звертати на це належну увагу, але вибір правильної поверхні для тримання ноутбука може мати значний вплив на його охолодження.

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Погана вентиляція може призвести до перегріву ноутбука, що впливає на його продуктивність та може навіть призвести до пошкодження апаратної частини. Отже, яким чином ми можемо забезпечити правильну вентиляцію для нашого ноутбука?

Використовуйте плоску тверду поверхню. Якщо ви користуєтеся ноутбуком на м'якій або нерівній поверхні, наприклад, на ліжку або подушці, це може блокувати вентиляційні отвори на нижній частині ноутбука. Найкраще використовувати плоску тверду поверхню, яка дозволяє повітрю вільно циркулювати під ноутбуком; Використовуйте підставку для ноутбука. Щоб покращити вентиляцію, можна використовувати спеціальну підставку для ноутбука зі вбудованими вентиляторами. Це допоможе підняти ноутбук і створити простір для вільного потоку повітря під ним; Не закривайте вентиляційні отвори. Впевніться, що вентиляційні отвори на ноутбуку не заблоковані. Уникайте тримати ноутбук на м'яких поверхнях, таких як ковдра або подушка, як це може призвести до блокування вентиляційних отворів. Також слід уникати застосування ноутбука на грубих або пористих поверхнях, таких як книжки або одяг, оскільки це може також заважати нормальній циркуляції повітря; Зберігайте достатній простір. Під час використання ноутбука впевніться, що ви маєте достатньо місця навколо нього для вільного потоку повітря. Не розміщуйте ноутбук у замкнутому просторі або насиченому столі, де може бути обмежений простір для циркуляції повітря; Регулярно чистіть вентиляційні отвори. Періодично очищайте вентиляційні отвори від пилу та бруду. Запобігайте накопиченню пилу, яке може заблокувати отвори та обмежити потік повітря. Використовуйте м'яку щітку або стиснутий повітряний балончик для очищення отворів.

Надаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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