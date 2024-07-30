Дивитись, якщо сумно: 3 найкращі комедії від Netflix, які точно піднімуть настрій

Стрімінговий гігант Netflix пропонує справжній калейдоскоп комедійних фільмів, які задовольнять смаки найвибагливіших глядачів. Від підліткових веселощів до кримінальних пригод, від пародій до екшн-комедій – тут кожен знайде щось до душі. Щоб полегшити ваш вибір серед цього розмаїття, ми підготували добірку найяскравіших комедійних перлин платформи.

Наша колекція охоплює різні відтінки гумору – від легких і безтурботних до іронічних і захопливих. Тут ви знайдете як свіжі новинки, так і перевірені часом хіти, які гарантовано розвеселять і піднімуть настрій. Про це пише 24 tv.ua.

"Клони Тайрона" (2023)

Ця американська науково-фантастична комедія стала режисерським дебютом Джуела Тейлора, який разом з Тоні Реттенмаєром створив захопливий сценарій. У фільмі блищать зірки першої величини: Джон Бойега, Тейона Парріс, Джеймі Фокс і Кіфер Сазерленд.

Історія розгортається навколо незвичайного тріо, яке, зіткнувшись з низкою моторошних подій, вирішує розплутати клубок урядових інтриг. Їхня одіссея сповнена комічних ситуацій та неочікуваних поворотів, де кожен персонаж привносить свою унікальну родзинку.

"Ідеальний пасьянс" (2022)

Фільм розповідає про амбітну менеджерку з Лос-Анджелеса, яка вирушає на австралійську ферму, щоб завоювати важливого клієнта. Її мета – продемонструвати свою універсальність та налагодити нові ділові зв'язки. Однак життя на фермі виявляється справжнім випробуванням для міської жительки.

У процесі своєї місії вона зближується з харизматичним місцевим мешканцем, який приховує власні таємниці. Їхня взаємодія наповнена емоційними та комічними моментами, адже зіткнення двох різних світів породжує безліч курйозів та захопливих ситуацій.

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"День суцільного "так"" (2021)

Ця американська сімейна комедія, створена режисером Мігелем Артетою за мотивами однойменної дитячої книги, зібрала зірковий акторський склад: Дженніфер Гарнер, Едгар Рамірес і Дженна Ортега.

Сюжет обертається навколо одного незвичайного дня, коли батьки вирішують відповідати "так" на всі прохання своїх дітей. Це рішення стає каталізатором для низки кумедних і захопливих пригод, адже діти використовують цю можливість на повну.

Протягом дня сім'я потрапляє у вир комічних ситуацій, породжених безмежною дитячою фантазією та відсутністю батьківських "ні".

Оберіть комедію до смаку, зберіть друзів і зануртесь у світ веселощів. Вечір у компанії хорошого фільму та близьких людей – ідеальний рецепт для відпочинку, сміху та втечі від буденних турбот.

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