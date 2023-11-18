Снайпер з СБУ встановив новий світовий рекорд: знищив російського окупанта за 3,8 км (відео)

Український снайпер встановив новий світовий рекорд з дальності стрілянини. З гвинтівки "Володар Обрію" він влучив у ціль з відстані 3,8 км.

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Про це повідомила пресслужба СБУ. Зазначається, що снайпер встановив новий світовий рекорд дальності стрілянини, вбивши ворога з дистанції за 3,8 км. Попередній рекорд складав 3540 метрів.

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Спецназівець СБУ стріляв з української гвинтівки "Володар Обрію".

На відео, наданому СБУ, можна помітити влучання в окупанта та як його товариші розбігаються, коли розуміють, що російський солдат загинув від кулі, випущеної за кілометри від їхнього місця перебування.

Довідково: до цього моменту світову першість у влучності мав канадський снайпер – він виконав бойовий влучний постріл в Іраку з відстані 3540 метрів. Друге місце до цього часу було у снайпера з Великої Британії Крейга Харрісона – 2475 метрів.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, як один з українських снайперів ССО ЗСУ за п'ять хвилин ліквідував трьох окупантів та ще двох поранив.

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