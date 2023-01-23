Зніміть це негайно: основні помилки зимового гардероба, які створюють безглуздий вигляд

Стилістка Анна Леканова розповіла про основні помилки, які можна допустити при створенні зимового образу. Деякі речі роблять аутфіт безглуздим.

На своїй сторінці в Instagram вона наголосила на нюансах, які можуть зіпсувати весь образ.Через це ви можете виглядати негармонійно.

Тонкий светр поверх джинсів

Тонкий светр, який натягнутий поверх джинсів, візуально подовжує тулуб та вкорочує ноги. Так створюється абсолютно неохайний образ, оскільки через тонку тканину светра просвічуватиметься текстура і колір джинсів.

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Занадто вузький верхній одяг

Вузький верхній одяг має несучасний вигляд, оскільки тоді під низ важко одягнути щось об'ємне (оверсайзне) і створити актуальний багатошаровий образ.

Тонкі приталені кардигани

Наразі тонкі приталені кардигани вийшли з моди та стали неактуальними, особливо якщо кардиган асиметричний.

Забагато хутра

Рясні хутряні оздоблення – неактуальні. Тому надмірне використання хутра створює несучасний образ.

Закороткий шарф

Закороткий шарф створює незавершений образ, який виглядає куцо та неактуально. Трендовими цього сезону залишаються довгі шарфи.

Неправильне співвідношення між пальто і спідницею

Для гармонічного і збалансованого образу спідниця має виступати з-під пальто на 5-10 см (ширина долоні). Краще обрати пальто нижче коліна, з яким гармоніюватиме спідниця.

Нагадаємо, що у 2023 році деякі речі стануть абсолютно неактуальними та вийдуть з моди. Тому декому доведеться викинути улюблений топ чи окуляри.

Стильний образ завжди можна створити з базових речей, які завжди будуть актуальними. Такий одяг можна легко поєднувати між собою. Тому експерти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці.

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