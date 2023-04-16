Згодяться на городі: чому не варто викидати шкірки від бананів

Якщо ви полюбляєте возитися на городі чи в саду та удобрюєте рослини переважно чи повністю органічними добривами, вам варто запастися шкірками від бананів. Вони містять калій, магній та залізо, що сприятиме росту рослин.

Шкірки від цих фруктів використовують як добриво для кімнатних квітів, для розсади чи садових рослин. Удобрювати ними можна перець, помідори, огірки, гарбузи, баклажани, чи картоплю.

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А ще досвідчені городники радять підкопувати шкірки від бананів до кущів троянд, бегоній та до цитрусових.

Шкірки можна закопувати під рослини цілими, або порізаними. А зверху насипати ґрунт.

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Також можна вкладати шкірки у ями, де будуть висаджуватися садові квіти, чи дерева, або кущі. Кажуть, що так ви забезпечите рослинам рясне цвітіння.

Домашні вазони можна підживлювати висушеними та перетертими шкірками від бананів – тоді вони не вкриються цвіллю під корінням рослин.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як за допомогою шкаралуп від яєць удобрити рослини на городі.

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