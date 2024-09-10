Скарби під водами Нілу: археологи знайшли древні пам'ятки єгипетських фараонів

Група підводних археологів нещодавно знайшла стародавні єгипетські артефакти, які перебували під водами Нілу з 1960-х і 1970-х років.

Ці реліквії, що залишалися прихованими з моменту затоплення території через будівництво масштабної дамби, відкривають нові перспективи для розуміння багатої історії Єгипту, повідомляє Popular Mechanics.

Під час дослідження Нілу команда виявила наскальні малюнки, що зображують єгипетських правителів, супроводжені написами. За даними Міністерства туризму і старожитностей, ці знахідки свідчать про можливість відкриття нових наскальних зображень і додаткових історичних фактів.

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Ця експедиція є першою, що досліджує скельні утворення під водами Нілу між Асуанським водосховищем та Високою дамбою. Через будівництво греблі багато людей були переселені, а велика кількість історичних артефактів залишилася затопленою, і значна їх частина досі не знайдена, попри зусилля ЮНЕСКО.

Застосовуючи сучасні методи, такі як підводне сканування, фотографування та фотограмметрію, дослідницька команда зафіксувала різьблення, що зображують кількох видатних єгипетських фараонів, серед яких Аменхотеп III, Тутмос IV, Псамтік II та Апріс. Ці правителі зробили значний внесок в історію Єгипту, а їхні періоди правління вплинули на розвиток архітектури та культури країни.

Незважаючи на те, що виявлені написи ще досліджуються, команда науковців має намір створити 3D-моделі різьблень для детального аналізу. Дане відкриття не лише висвітлює історичну важливість цього регіону, але й відкриває перспективи для нових археологічних досліджень у підводних глибинах Нілу.

Нагадаємо, у середньовічному будинку в Болгарії знайшли 1500-річний скарб.

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