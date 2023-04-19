Солдат має бути високомотивованим: Генштаб прокоментував законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував законопроєкт щодо повернення додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень, закликавши не займатись популізмом та зусередитись на обороні держави. Крім того, пресслужба Генштабу наголошує, що військові, які боронять найгарячіші точки щосекунди ризикують життям та здоров‘ям.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим", – написано на сайті Генерального Штабу ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що зараз додаткова грошова винагорода виплачується в залежності від районів бойових дій та складності поставлених завдань. Додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують бійці, які воюють безпосередньо на передовій. 30 тисяч – військові, які перебувають в районах бойових дій, але не приймають безпосередньої участі у боях і тим, хто несе бойове чергування та відбиває повітряні напади ворога, незалежно від району виконання.

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Військовослужбовцям, які перебувають у тилу додаткові виплати скасовано.

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Разом із тим 1 лютого усім захисникам підвищили мінімальну зарплатню до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", – заявляють у Генштабі.

Нагадаємо, міністр оборони України підтвердив прибуття до країни систем ППО “Patriot".