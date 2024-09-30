Сонячна активність призвела до появи п'ятибальної магнітної бурі: що робити метеозалежним

У понеділок, 30 вересня, на Землі почалася магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму перевищила 5 балів.

Відповідно до прогнозу сервісу Meteoagent, бурі припиняться 1 жовтня й настане період покою, що триватиме до 5 жовтня. Однак це лише попередній прогноз, оскільки завчасно визначити активність магнітних бур неможливо через непередбачувану поведінку Сонця.

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Сьогоднішні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття багатьох людей, особливо тих, хто чутливий до змін геомагнітного поля Землі. Прогноз на наступні три дні також передбачає підвищену сонячну активність, яка може викликати зміни в магнітному полі та спричинити неприємні симптоми.

Магнітні бурі сьогодні і прогноз на жовтень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, дратівливість, підвищену втому та навіть погіршення серцево-судинних захворювань. Щоб легше пережити цей період, фахівці рекомендують кілька заходів для підтримки здоров'я та гарного самопочуття.

Прогноз на найближчі три дні передбачає, що активність Сонця залишатиметься високою. Найбільш чутливі люди можуть відчувати зміни в настрої та фізичному стані через коливання магнітного поля.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, варто більше часу проводити на свіжому повітрі, пити достатню кількість води, зменшити рівень стресу та уникати надмірних фізичних навантажень. Важливо також звернути увагу на здорове харчування і нормалізувати сон.

Людям із хронічними захворюваннями варто консультуватися з лікарем, особливо в період підвищеної сонячної активності, щоб уникнути загострення проблем зі здоров’ям. Використання профілактичних заходів допоможе мінімізувати вплив магнітних бур на самопочуття.

Будьте уважні до свого стану та слідкуйте за прогнозом магнітних бур, щоб заздалегідь підготуватися до можливих змін у самопочутті.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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