Сонце, море, але страшно: стало відомо, де знаходиться найнебезпечніший пляж у світі

Якщо ви плануєте провести літню відпустку на пляжі, варто дізнатися про місця, які можуть приховувати небезпеку. Одним з таких місць називають мис Нещастя в Австралії, який часто очолює рейтинги найнебезпечніших пляжів світу.

Чому мис Нещастя вважають небезпечним, з'ясувало видання IFLScience. Зазначається, що цей австралійський мис розташований на стику двох об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: тропічного лісу Дейнтрі та Великого Бар’єрного рифу.

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Ця унікальна екосистема є домом для багатьох диких тварин, деякі з яких можуть бути небезпечними для людини.

Південний казуар: цей птах вважається одним з найнебезпечніших у світі. Його гострі кігті здатні завдати серйозних травм, аж до смертельних.

Крокодили: у річках, що оточують мис, мешкають крокодили. Вони можуть становити загрозу для людей, особливо під час купання.

Медузи: у теплу пору року в водах біля мису з’являються отруйні медузи, такі як коробчаті медузи та іруканджі. Їхні укуси можуть бути смертельними.

Інші небезпечні пляжі

Крім мису Нещастя, існують й інші пляжі, які вважаються небезпечними для відвідування. Наприклад, пляж Ханакапіай на Гаваях. Хоча він славиться своєю красою, тут часто трапляються випадки утоплення через сильні розривні течії.

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