Супроводжується низкою ризиків: чому не можна включати зарядну станцію у розетку
Використання кабелю з двома вилками для підключення портативної зарядної станції до розетки в квартирі може здатися простим й зручним рішенням, але насправді це вкрай небезпечно і може призвести до серйозних наслідків. Про це пише 24 tv.ua.
Чому не можна використовувати кабель "вилка-вилка"?
- Ризик пошкодження станції: Струм від мережі може зіткнутися зі струмом від станції, що призведе до її поломки, перегорання плат та навіть займання.
- Небезпека пожежі: Займання зарядної станції може призвести до серйозної пожежі у вашій квартирі або будинку.
- Відсутність захисту: При такому підключенні не спрацюють захисні механізми, як-от автоматичні вимикачі, що може призвести до ураження електричним струмом.
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Як безпечно підключити зарядну станцію?
- Використовуйте спеціальне обладнання: Для підключення станції до мережі використовуйте сертифікований інверторний кабель та автоматичний перемикач джерел живлення.
- Відключіть мережу: Перед підключенням станції переконайтеся, що вхідний автомат на розподільчому щитку вимкнено, щоб повністю відключити електроенергію в квартирі.
- Підключіть станцію: Один штекер кабелю підключіть до станції, увімкніть її, а другий штекер - до розетки.
- Увімкніть мережу: Після підключення всіх кабелів ввімкніть вхідний автомат на розподільчому щитку.
- Вимкніть станцію: Перед від'єднанням кабелів вимкніть зарядну станцію.
- Від'єднайте кабелі: Обережно від'єднайте кабелі від станції та розетки.
Пам'ятайте:
- Ніколи не вмикайте автоматичний вимикач, доки кабель живлення не буде повністю від'єднано!
- Не використовуйте кабель "вилка-вилка" для підключення зарядної станції!
- Дотримуйтесь правил безпеки, щоб уникнути ризику пошкодження станції, пожежі та ураження електричним струмом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.
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