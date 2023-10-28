Фахівець з прибирання назвав найкращий засіб для видалення плісняви вдома

Чорна пліснява повільно проникає у найтепліші кімнати, особливо у ванну кімнату. Це може бути непривабливим і становити величезну небезпеку для здоров’я.

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Ліза Негеле, власниця клінінгової компанії Mainland Housekeeping пояснила, як позбутися чорної плісняви ​​за бюджетні кошти. Про це повідомляє Express.co.uk.

Цвіль, як правило, процвітає в місцях з високою вологістю та низькою циркуляцією повітря. У будинках із поганою вентиляцією або вологими приміщеннями, такими як ванні кімнати чи гаражі, пліснява може з’явитися лише за кілька днів.

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Дешевий варіант – використовувати воду та лимонний сік, оскільки це природний дезінфікуючий засіб, який ретельно очищає. Потім додайте кілька мішків для поглинання вологи, одночасно вирішуючи ширшу проблему у вашій ванній кімнаті.

Чорна цвіль, яку можна побачити на поверхні стіни, – це лише частина того, що знаходиться під нею. Зазвичай потрібно зняти поверхневий шар стіни для належного очищення, інакше цвіль просто повернеться.

Очищення ділянки стандартним відбілювачем, змішаним з гарячою водою, є найкращим способом очищення поверхонь.

Нагадаємо, що один недорогий домашній засіб допоможе позбутися непривабливих смуг та розводів, які утворюються на склі.

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