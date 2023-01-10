"Надобраніч, Москва": Притула і Стерненко пообіцяли нову "бавовну" и показали закуплені далекобійні дрони (відео)

Відомий шоумен та волонтер Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко показали подарунки для ЗСУ. Коротку ремарку про благодійний проект вони зробили в соцмережі.

На відео, яке з'явилось в акаунтах благодійників, Притула розповів, що гроші на необхідну зброю вони почали збирати після обстрілу, який окупанти здійснили 10 жовтня. Він нагадав, що тоді було зібрано 352 млн грн.

У своєму зверненні Притула та Стерненко показали десятки дронів, яки знаходились за їх спинами.

За їх словами, вони можуть літати на відстань до 30 км і нищити російську техніку і засоби проти повітряної оборони росіян.

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Вони також розповіли про постачання нових беспілотників, які можуть літати на відстань до 800 км.

Наприкінці відео Притула нагадав окупантам, що у цю гру "можна грати удвох".

“Надобраніч, Москва. Українці, дякуємо за донати, працюємо далі", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Притула оголосив мегазбір на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Згодом, українці задонатили 268 млн грн, і збір було призупинено.

Після цього експрезидент України Петро Порошенко в своєму Facebook-акаунті оприлюднив кошториси на закупки таких самих БТР, а також розповів про отримання ліцензії на їх ввезення в країну.

Пізніше у мережі з'являлися перші повідомлення про завищені суми у благодійному фонді Сергії Притули. Цю інформацію оприлюднив волонтер Назар Смик.

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