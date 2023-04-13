Серед продюсерів – Джоан Роулінг: HBO анонсували новий десятилітній серіал по "Гаррі Поттеру"

Стрімінговий сервіс HBO Max оголосив, що замовив виробництво серіалу, який буде оснований на всесвіті Гаррі Поттера, а саме "точну адаптацію культових книг". Цю новину повідомили у Twitter сервісу.

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Компанія Warner Bros. Discovery офіційно підтвердила початок роботи над шоу під час презентації для ЗМІ та інвесторів, зазначає видання Variety. Представники компанії визначили це шоу як "десятирічний серіал" з кожним сезоном, який буде базуватися на одній з книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. У шоу буде використано новий акторський склад.

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Виконавчими продюсерами шоу стали сама письменниця Джоан Роулінг, продюсер фільмів серії "Фантастичні тварюки" Ніл Блер, а також Рут Кенлі-Леттс, яка працювала над фільмами "Ми підкоримо Манхеттен" та "Ізоляція". Інформація про сценаристів серіалу наразі відсутня. Дата релізу також не повідомляли.

"Ми раді надати глядачам можливість відкрити для себе Хогвартс з абсолютно нової перспективи... У партнерстві з Warner Bros. Television і Джоан Роулінг, новий серіал Max Original вдихне життя в кожну з культових книг, які шанувальники продовжували насолоджуватися протягом цих років", – заявив генеральний директор HBO & Max Content Кейсі Блойс.

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