США нададуть Україні рекордні обсяги зброї та обіцяють 'кувалду' для економіки Путіна – Грем

У неділю, 13 липня, сенатор Ліндсі Грем заявив, що "наближається поворотний момент щодо вторгнення Росії в Україну" і що в найближчі дні "ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе".

"Протягом місяців президент Трамп намагався заманити Путіна за стіл мирних переговорів. Він запровадив тарифи проти країн, які дозволяють імпорт фентанілу в нашу країну, іншу погану поведінку – він залишив двері відчиненими щодо Росії. Ці двері ось-ось зачиняться", – зазначив Грем в телеефірі. Про це повідомляє CBS News.

Сенатор Грем також сказав, що разом з Річардом Блюменталем, сенатором-демократом від Коннектикуту, який також був у ефірі CBS News, він очолює групу з 85 співавторів законопроєкту про санкції. За його словами, цей законопроєкт надасть президенту Трампу "важіль для боротьби з економікою Путіна та країнами, що підтримують його військову агресію".

Сенатор-республіканець підкреслив, що країни, як-от Китай, Індія та Бразилія, продовжують купувати нафту та інші ресурси у Росії, зазначивши, що ці кошти використовуються Путіним для ведення війни. Він додав, що санкційний пакет надасть президенту США можливість накладати мита на продукцію з будь-якої країни, яка підтримує Росію, встановлюючи їх на рівні до 500%. Це дозволить президенту мати "максимальну гнучкість" в регулюванні мит.

"Ми переслідуємо людей, які тримають Путіна при владі, і вводимо додаткові санкції проти самої Росії. Це справді кувалда, доступна президенту Трампу, щоб покласти край цій війні", – зазначив Грем.

CBS News повідомило, що після розмови з російським диктатором на початку липня Трамп заявив, що його адміністрація відправить більше оборонної зброї в Україну. Це сталося через кілька днів після того, як були призупинені деякі постачання, коли Росія атакувала Україну ракетами та дронами.

"Путін неправильно ставиться до людей. Він вбиває забагато людей. Отже, ми надсилаємо Україні оборонну зброю, і я це схвалив", – сказав Трамп 8 липня під час засідання в Білому домі.

Президент США також зазначив, що серйозно розглядає законопроєкт про санкції.

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CBS News повідомив, що лідер більшості в Сенаті, Джон Тун, заявив минулого тижня про "значний прогрес" у доопрацюванні законопроєкту щодо санкцій. Він висловив сподівання, що цей документ може бути готовий для розгляду в Сенаті вже до завершення поточного робочого періоду, який завершується 1 серпня.

13 липня Блюменталь заявив, що європейські лідери "повністю підтримують" США щодо санкцій, підкресливши, що "всі європейські партнери, які були на зустрічі, що ми з сенатором Гремом провели в Європі, наголошували на важливості вжити цих заходів саме зараз".

"Найважливіше, я думаю, на цей момент – це наша єдність. Сенатор Грем і я, республіканець і демократ, об'єднуємося, європейські лідери з різними поглядами також єдині", – зазначив він.

Ці висловлювання прозвучали на тлі того, що Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України вперше з моменту його вступу на посаду президента США в січні, повідомили CBS News з посиланням на кілька дипломатичних джерел. Відповідаючи на питання щодо додаткової підтримки України від США, Грем натякнув на заяву Трампа стосовно Росії, яку він планує зробити 14 липня, зазначивши, що "ідея продажу зброї для допомоги Україні від Америки є надзвичайно актуальною".

"Ми дали Україні багато. Ми дали гроші. Ми надали їм військову допомогу. Зараз у нас є угода з Україною щодо корисних копалин, яка вартує трильйони доларів. Тож я не хочу випереджати президента, але слідкуйте за новинами щодо конфіскованих активів", – зазначив Грем.

Європейські лідери, за словами Блюменталя, працюють над механізмом використання хоча б частини заморожених російських активів. Він також припустив, що Сполучені Штати можуть надати доступ до 5 мільярдів доларів, які вже були конфісковані. "На мою думку, настав час діяти", – наголосив сенатор від Демократичної партії.

Френч Гілл, республіканка з Арканзасу та членкиня Палати представників, під час свого виступу на CBS News також підкреслила, що нинішній момент є найбільш слушним для активних дій.

"Я думаю, що президенту (Дональду Трампу – ред.) час конвертувати ці конфісковані активи на трастовий рахунок на користь України", – заявила вона.

Грем повідомив, що в найближчі дні очікується безпрецедентне постачання озброєння для посилення оборони України, а також запровадження нових мит і санкцій, якими зможе скористатися Трамп, і зростання допомоги з боку європейських країн.

"Путін тут помилився. Протягом шести місяців президент Трамп намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Атаки посилювалися, а не зменшувалися. Одна з найбільших помилок Путіна – це гратися з Трампом", – зазначив Грем.

Нагадаємо, раніше Трамп уперше визнав, що не впевнений, що йому вдасться зупинити російсько-українську війну.

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