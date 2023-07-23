Стало відомо, де знаходиться терорист Гіркін

Військового злочинця та екскерівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який раніше був агентом ФСБ РФ, перемістило до СІЗО "Лефортово". Своєю чергою терорист відмовився спілкуватися з правозахисниками.

Про це повідомив секретар Громадської наглядової комісії Москви, член Ради з прав людини Олексій Мельников. Він зазначив, що попри те, що Гіркін відмовився спілкуватися з правозахисниками, ознак тиску на нього не виявлено.

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"Він наразі перебуває у двомісній камері у СІЗО "Лефортово". Має телевізор, холодильник... Ознак морального чи фізичного тиску нами виявлено не було", – сказав Олексій Мельников.

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Нагадаємо, 21 липня стало відомо про затримання на Росії колишнього керівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який був агентом ФСБ РФ, а останнім часом часто критикував російську владу за провал на війні в Україні.

Пізніше вдалося з'ясувати, що Гіркіна арештували через донос колишнього вагнерівця. За інформацією російських ЗМІ – це колишній Ярославський депутат та найманець ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський. Останній пдтвердив це та заявив, що доніс на Гіркіна через його слова про російського президента Володимира Путіна.

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