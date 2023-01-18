Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра внуштрішніх справ

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра МВС і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ після загибелі Монастирського.

Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника Міністерства внутрішніх справ.

"Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", – додав Шмигаль.

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Нагадаємо, під час аварії вертольота у Броварах на борту було керівництво МВС. Повідомляється, що на борту гвинтокрила, який впав у Броварах, були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

У Броварах на місці трагедії триває рятувальна операція. Проходить розбір завалів. Пошукові роботи тривають.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

Свідків падіння гелікоптера в Броварах просять оперативно звернутися в поліцію, це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії, написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, 18 січня в Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок.

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