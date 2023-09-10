Стилісти назвали топ-4 тренди в макіяжі на осінь-2023
Стилісти назвали найтрендовіші віяння у макіяжі осені-2023. В моді будуть “погляд сирени", червоні губи та білі брови.
Про це пише Радіотрек.
Брови
Зараз в моді вибілені брови. Цей тренд прийшов до нас із 90-х. На світловолосих дівчатах виглядають вибілені брови особливо красиво.
Губи
Найтрендовіший колір губ цього сезону – червоний. Тому демонструємо пристрасть не лише одягом та аксеусарами, а й кольором губ.
Очі
В моді Siren Eye - погляд сирени. Ці стрілки роблять чорноб підводкою вздовж внутрішнього й зовнішнього куточків очей.
Тіні
Відтепер яскраві тіні радять носити не лише на свята.
Макіяж
У моді мінімалізм. Макіяж без макіяж та максимальна природність. Навіть зірки на червону доріжку виходять з “голим лицем".
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.
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