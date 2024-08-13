Коштує як однокімнатна в Києві: Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT (фото)

Американський автовиробник Ford представив оновлену версію свого популярного електрокросовера Mustang Mach-E GT, додавши до моделі ще більше потужності та вишуканості. Особливу увагу привертає новий пакет Bronze Appearance, який обіцяє зробити Mach-E GT найшвидшим у своїй лінійці.

Хоча точний час розгону до 100 км/год поки що тримається в секреті, Ford підтверджує, що нова версія з легкістю обійде попередню GT Performance Edition, яка розганяється до 97 км/год всього за 3,5 секунди. Це означає, що ентузіасти швидкої їзди можуть очікувати ще більш вражаючих показників від нового Mach-E GT.

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Крім неймовірної динаміки, оновлений кросовер отримав ряд стильних доповнень. Пакет Bronze Appearance включає унікальну решітку радіатора з бронзовим оздобленням, ексклюзивні шильдики та 20-дюймові легкосплавні диски, дизайн яких нагадує культові колеса BMW M4 GTS. Палітра кольорів кузова також була розширена, і тепер включає новий яскравий зелений відтінок Eruption Green.

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Джерело: ford.ua/mustang-mach-e

Не залишився без уваги і стандартний Mustang Mach-E GT. Він отримав адаптивні амортизатори MagneRide, потужніші гальмівні механізми Brembo та зручніше сидіння водія з електрорегулюванням у 10 напрямках. Ці нововведення дозволять зробити кожну поїздку на Mach-E GT ще більш комфортною та захоплюючою.

Ціна Mustang Mach-E GT

Купити Mustang Mach-E GT в Україні можна за понад 50 тисяч доларів. Вартість версії GT AWD з розширеним запасом ходу та пакетом Bronze Appearance стартуватиме від 60 990 доларів США.

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