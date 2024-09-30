Чи варто купувати долари: українцям порадили, які інвестиції найвигідніші

Громадяни України, які намагаються накопичити іноземну валюту, зокрема долари, і тримають їх вдома, замість того, щоб придбати облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) або відкрити депозит, ризикують втратити вартість своїх заощаджень. Національний банк прагне забезпечити, щоб гривневі депозити та облігації були привабливими для населення, а їхня прибутковість перевищувала річний рівень девальвації гривні.

Цією інформацією поділився старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, пише DOU. Він зазначив, що зберігання готівки несе в собі додаткові ризики, внаслідок чого власник може залишитися без грошей. Мова йде, зокрема, про:

крадіжки;

пожежі тощо.

"Купити ОВДП чи вкласти гроші на депозит має бути не менш привабливим варіантом, ніж купити євро чи долар і покласти під подушку. Я не розумію, чому українці все ще купують валюту і просто зберігають її вдома, понад суму "заначки на форс-мажор". У такий спосіб вони втрачають вартість цих коштів через інфляцію, наражаються на додаткові ризики, такі як крадіжки, пожежі, обстріли тощо", – розповів Гайдай.

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Водночас він підкреслив, що, якщо у наступному році буде забезпечено достатнє зовнішнє фінансування, Національний банк не матиме підстав змінювати режим керованої гнучкості. Цей режим передбачає контрольовану девальвацію гривні з боку НБУ, що означає, що курс іноземних валют, зокрема долара, буде зростати.

Він також зазначив, що тепер "хороший час і для бізнес-інвестицій". У деяких секторах можна очікувати вищий прибуток, ніж від традиційних депозитів або облігацій внутрішньої державної позики.

Проте експерт не рекомендує інвестувати в нерухомість через надмірні ризики, які вважає невиправданими.

"У що б я не вкладався зараз точно, то це в додаткові бетонометри задля отримання доходу. Рівень ризику й невизначеності надто високий за теперішньої дохідності", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли, чи можуть в українців виникнути проблеми з доларами 2006 року.

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