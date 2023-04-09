Чи варто заводити коргі у квартирі: особливості та характер породи

Коргі – це порода невеликих собак, які вперше з'явилися в Уельсі вже більше тисячі років тому. Вони відомі своїм унікальним зовнішнім виглядом, з короткими ногами, довгим тулубом та вигнутим хвостом. Коргі мають відмінний характер, і це робить їх дуже популярними собаками.

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Особливості породи коргі

Одна з найбільш відомих особливостей коргі – це їхній рівень енергії. Вони дуже активні та витривалі собаки, які потребують багато руху та фізичної активності. Вони люблять гратися, бігати та досліджувати світ навколо себе. Тому, якщо ви плануєте завести коргі у квартирі, вам слід забезпечити їм достатню кількість фізичної активності, включаючи щоденні прогулянки та ігри.

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Однак, коргі не вирізняються агресивністю чи схильністю до непередбачуваної поведінки. Вони мають дуже розумний та винахідливий розум, що робить їх доброзичливими та легкими у навчанні. Коргі швидко розуміють команди та вміють виконувати різноманітні трюки. Вони також можуть бути відмінними собаками-помічниками в різних сферах, таких як пошуково-рятувальні роботи, агіліті, або роботи з виявлення наркотиків.

Коргі також відомі своїми відносинами з іншими тваринами. Вони мають вроджений інстинкт до виганяння худоби, оскільки спеціалізувалися на пасінні в Уельсі. Це може проявлятися у їхній поведінці, коли вони спробують загнати інших тварин, включаючи інших собак, котів або навіть дітей. Тому важливо забезпечити належну соціалізацію та тренування коргі, щоб вони вміли контролювати свої інстинкти і мали позитивні взаємодії з іншими тваринами.

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Що треба знати перед тим, як завести коргі

Щодо утримання коргі у квартирі, варто врахувати кілька аспектів:

Коргі потребують достатньої фізичної активності, тому вам доведеться регулярно вигулювати їх на прогулянках, а також забезпечити можливість для фізичних вправ та ігор вдома або на спеціальному майданчику для собак; Коргі мають високий рівень інтелекту, тому вони швидко втомлюються від нудьги. Вони потребують ментальної стимуляції, такої як гра в інтелектуальні ігри, загадки, пошук ласощів тощо. Важливо мати на увазі, що недостатність фізичної та ментальної стимуляції може призвести до небажаної поведінки, такої як руйнування меблів або надмірний галас; Коргі мають гучний голос, і вони можуть гавкати, коли їм нудно, холодно або коли їх власників немає вдома. Це слід врахувати, якщо ви маєте спільні стіни з сусідами в квартирному будинку. Ранкові та вечірні прогулянки, ментальна стимуляція та тренування можуть допомогти зменшити непотрібний шум від вашого коргі; Крім того, коргі мають товстий подшерсток, який розсипається весною та осінню. Це може призвести до потреби в регулярному догляді за шерстю, таким як щотижневе чесання, щоб зменшити випадання шерсті у квартирі. Коргі також можуть залишати багато шерсті на меблі, килимах та інших поверхнях, що може вимагати додаткового прибирання;

Незважаючи на ці виклики, коргі можуть бути чудовими супутниками для життя у квартирі, якщо їм надають належний догляд та увагу. Вони мають веселий та жвавий характер, який може зробити ваше життя більш активним та насиченим. Коргі також відомі своєю вірністю та прив'язаністю до своїх власників, що може створити сильні емоційні зв'язки.

Однак перед заведенням коргі у квартирі варто ретельно зважити на всі плюси та мінуси цієї породи, враховуючи їхні потреби в активності, ментальній стимуляції та догляді за шерстю. Перед тим як вирішити завести цю породу, варто врахувати і витрати, пов'язані з придбанням та утриманням цуценяти коргі.

Ціна на цуценя коргі може бути високою, зокрема в розплідниках, де вартість може стартувати від 25 тисяч гривень. Хоча на неофіційних сайтах можна знайти цуценят коргі за нижчими цінами, варто бути обережним і звернути увагу на документи та походження собаки.

Окрім вартості придбання цуценяти, важливо врахувати і витрати на утримання коргі. В середньому, в місяць на утримання такої собаки може знадобитися від 3 до 5 тисяч гривень. Це включає витрати на харчування, грумінг, прогулянки та інші необхідні витрати. Крім того, слабким місцем коргі є їх здоров'я, зокрема хребет, тому варто бути готовим до можливих медичних витрат.

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