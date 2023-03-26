Танкісти 30-ї бригади вступили в бій з окупантами: 'Для останніх – без варіантів' (відео)

Українські військові з 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького вступили у двобій з ворогом на танку. Внаслідок цього російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Щонайменше шість окупантів були ліквідовані. Відео бою опублікували на каналі Міноборони України у Telegram.

"Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх – без варіантів. Україна переможе!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити дорогу, по різні боки якої розташовані українські танкісти ти бійці окупантів. Також показана робота танку, який завдає ударів по ворожих цілях, і вбитих ворогів.

Відео дня

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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