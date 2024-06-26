Танкісти з 92-ї ОШБр на Харківщині 'розвалили' російську піхоту під щільним вогнем з 'Солнцепьока' (героїчне відео)

Оприлюднене нове відео, яке демонструє героїчну стійкість та бойову майстерність українських танкістів 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОШБр).

На кадрах видно, як екіпаж танка під щільним ворожим вогнем, включаючи обстріл з РСЗВ ТОС-1А "Сонцепек" та атаки дронів-камікадзе, веде бій, завдаючи ударів по позиціях російських окупантів.

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"Один у полі воїн!" - цим гаслом можна охарактеризувати дії українських танкістів, які, попри чисельну перевагу ворога, з мужністю та рішучістю обороняють українську землю.

Навіть після влучання ворожого FPV-дрона в машину танка, українські воїни не здаються, продовжуючи виконувати бойове завдання та надсилаючи "нежиті", як вони називають російських загарбників, "палкі" привіти.

Цей епізод є черговим свідченням незламності та героїзму українських захисників, які, ризикуючи своїм життям, борються за свободу та незалежність України.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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