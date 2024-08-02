Тарифи на газ та опалення зростуть: Нацбанк спрогнозував, коли

Національний банк України (НБУ) очікує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними протягом 2024 року. Однак складна ситуація в енергетиці та державному бюджеті може призвести до поступового підвищення тарифів у наступні роки.

Цю інформацію оприлюднено в "Інфляційному звіті" НБУ за липень 2024 року на сайті Національного банку України.

Згідно з прогнозами, з 2025 року почнеться поступове коригування тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. У звіті також зазначається, що невизначеність щодо термінів та розмірів коригування тарифів є ризиком для прогнозу інфляції.

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Швидке підвищення цін на енергоносії може створити додатковий інфляційний тиск та вимагати збільшення субсидій для населення. Водночас затримка в коригуванні тарифів може призвести до квазіфіскальних дисбалансів та погіршення фінансового стану державних енергокомпаній.

Це, за даними НБУ, може посилити нестабільність на енергоринку та відкладати ціновий тиск на майбутнє. Мораторій на підвищення тарифів обмежуватиме зростання цін, але з 2025 року їх поступове коригування стане суттєвим проінфляційним чинником у 2025-2026 роках.

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