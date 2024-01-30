Тарифи на світло зростуть вдвічі вже цього року: коли та скільки доведеться платити

Тарифи на електроенергію для населення зростуть вдвічі до вересня 2024 року. Наразі тариф для населення за спожиту електроенергію становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Ринкова ціна на електроенергію сягає від 5 до 6 гривень за кіловат-годину.

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Про це повідомив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За словами Нагорняка, підвищення тарифів на електроенергію є необхідністю, оскільки в іншому випадку дві державні компанії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго" – будуть продовжувати дотувати населення на суму близько 120 мільярдів гривень на рік.

"Держава не може дотувати всіх без винятку", – зазначив Нагорняк.

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Він також повідомив, що для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати підвищені тарифи на електроенергію, буде передбачено субсидування.

"Держава разом з нашими партнерами мають у такому разі підставити плече людям!" – сказав Нагорняк.

Отже, підвищення тарифів на електроенергію для населення є неминучим. Однак, щоб знизити негативний вплив цього рішення на громадян, для малозабезпечених верств населення буде передбачено субсидування.

Нагадаємо, навесні пенсії та соцвиплати "заморозять" частині українців.

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