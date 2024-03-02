Лише підкреслять недоліки: 9 трендових речей, які не варто купувати повним жінкам

Існують певні речі в гардеробі, які повним жінкам краще оминати, аби виглядати стильно та привабливо. Розглянемо детальніше, який одяг не личить дамам з формами.

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Насамперед варто уникати штанів карго - вони лише додадуть зайвих об'ємів, адже містять широкі накладні кишені. До того ж, пошиті з бавовни, такі штани збиратимуться складками, підкреслюючи недоліки фігури. Про це пише Радіотрек.

Також не варто обирати сорочки оверсайз з накладними кишенями - це розширить силует, створивши ефект "тумбочки на ніжках".

Щільна максі-спідниця зробить ноги важкими, а фігуру - присадкуватою. Краще надати перевагу повітряним моделям з атласу чи шовку.

Ботфорти, навпаки, візуально поділять постать на окремі фрагменти замість цілісного образу. Тому краще обрати елегантні черевики на стійких підборах.

Об'ємна шкіряна куртка теж не підійде, адже щільний матеріал підкреслює всі особливості фігури. А оверсайз крій зі спущеними плечима додасть зайвого об'єму.

Подібна ситуація з жакетом з широкими плечима - тому краще обрати приталену модель з рельєфними швами, що акцентує талію.

Напівпрозорий лонгслів виглядатиме вульгарно, оголюючи всі недоліки. Так само й міні-спідниця продемонструє фігуру у не надто вигідному ракурсі.

І наостанок, варто уникати речей з масивними деталями на кшталт квітів чи бантів - це лише притягуватиме зайву увагу до проблемних зон.

Отож, дотримуючись цих нескладних порад, повні дами зможуть підкреслити свою красу та обрати ідеальний гардероб.

Нагадаємо, ми вже писали про 5 шкіряних речей, які будуть в моді навесні - 2024.

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