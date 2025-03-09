Трамп готов давить на Россию: новые санкции и условия для мира

Президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що якщо він не підтримає його зусиль щодо негайного припинення війни, Вашингтон більше не підтримуватиме Україну, заявив колишній начальник штабу Ради національної безпеки та заступник голови з американської безпеки в America First Policy Institute Фред Флейц.

"Я думаю, Зеленський буде твердим із Трампом. Проблема в тому, що росіяни фактично посилили війну за останній тиждень. Це вимагатиме, я думаю, дуже жорстких санкцій США, але також і ще чогось. Я думаю, що пан Трамп повинен буде ясно дати зрозуміти президенту Путіну. Це єдина можливість Путіна за дуже короткий проміжок часу закінчити цю війну і повернутися у мир та Європу", - наголосив він в ефірі Fox News.

Коментуючи ймовірний сценарій припинення вогню, він не виключив варіант, за якого Україна буде добре озброєна, а миротворчі сили будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення.

"І ми укласти угоду з Росією, за якою ми можемо фактично зняти деякі російські санкції, але відсоток цих санкцій, податок на ці доходи буде використаний для відновлення України. Але я думаю, що ключ у тому, що не ізоляція Росії, забезпечення безпеки України шляхом повного озброєння – це шлях уперед у цьому напрямку. І я не думаю, що Україна має поступатися будь-якою територією", - сказав Флейц.

У свою чергу колишній посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер упевнений, що заява Трампа про можливість запровадження нових санкцій проти РФ говорить про те, що він готовий застосувати додаткові важелі впливу Росії.

"Якщо ми перемістимо важіль впливу з України на Росію, то, я думаю, буде легше укласти угоду, яка запобігатиме такому результату", - зазначив він.

Він також вважає, що ключовою проблемою є можливість розміщення європейських військ в Україні після припинення вогню.

"Проблема тут у тому, чи дозволять європейським країнам надати війська, які забезпечать суверенітет України і запобігають повторному нападу з боку Путіна у довгостроковій перспективі. Або Путін наполягатиме на тому, що для того, щоб будь-яка угода була життєздатною, необхідно, щоб було зобов'язання, що жоден союзник по НАТО не зможе розміщувати війська на території України", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заморозив Колумбійському Університету мільйони доларів через звинувачення в антисемітизмі.

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