Трамп погрожував Путіну 'розбомбити Москву до біса' - CNN (відео)

Минулого року Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами заявив, що свого часу намагався стримати Володимира Путіна від нападу на Україну, пригрозивши масштабним ударом по Москві. За словами експрезидента, Путін тоді нібито відповів, що не вірить у таку погрозу, але, за словами Трампа, "на 10% він усе ж повірив".

Як повідомляє CNN, телеканал оприлюднив аудіозапис, на якому Трамп розповідає: "Я сказав Путіну: "Якщо ви вторгнетеся в Україну, я знищу Москву. У мене не буде вибору"".

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Також Трамп згадав, що аналогічне попередження зробив і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну — у разі спроби вторгнення на Тайвань, він обіцяв удари по Пекіну. При цьому, за словами Трампа, китайський керівник "вважав його божевільним", однак, як додав сам Трамп, жодних проблем у відносинах після цього не виникло.

Нагадаємо, Трамп порівняв вторгнення рф до України з бійкою двох дітей.

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