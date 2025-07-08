Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі, президент США Дональд Трамп заявив про намір розширити постачання озброєння Україні. За його словами, йдеться насамперед про оборонні системи.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі. "Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз проти них ведеться дуже потужний наступ. Ми просто не можемо залишити це без відповіді. Це переважно оборонне озброєння, але ситуація надзвичайно складна. В тій м’ясорубці гине надто багато людей."

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Трамп також згадав свою останню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, після якої залишився, за власними словами, розчарованим.

"Я відверто розчарований тим, що Путін не зупинився. Чесно кажучи, я абсолютно не задоволений ним."

Нагадаємо, Трамп порівняв вторгнення рф до України з бійкою двох дітей.

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