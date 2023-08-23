Три безпілотники атакували Москву, є влучання в 'Москва-Сіті': що відомо (відео)

Вночі 23 серпня Москву атакували безпілотники. Є влучання в комплекс "Москва-Сіті".

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін у себе в Telegram.

"Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області. Другий БПЛА потрапив до будівлі, що будується в Сіті. На місця пригод виїхали оперативні служби", – сказав Сергій Собянін.

Він зазначив, що через удар було вибито кілька вікон у двох сусідніх з "Москва-Сіті" п'ятиповерхівках. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Відео дня

У пресслужбі Міноборони РФ заявили, що атака на Москву здійснювалася трьома безпілотниками, два з яких було знищено засобами ППО в повітрі над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області.

Третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу "Москва-Сіті", йшлося в повідомленні.

У запуску дронів Міноборони РФ звинуватило Україну.

За повідомленням росЗМІ, уламки дрона лежали на вулиці підмосковного селища Старбеєво. Також було пошкоджено стіну магазину, а в Хімках у житловому будинку вибиті шибки. Крім цього, вибуховою хвилею було вибито шибки у квартирах багатоповерхового будинку на вулиці Антонова-Овсієнка.

Це приблизно за 100 метрів від місця вибуху БПЛА до "Москви Сіті", додали в повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня у всіх московських аеропортах оголосили план "Килим" через атаку БПЛА. Влада РФ звинуватила Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!