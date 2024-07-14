Три дні будуть рекордно пекучими: прогноз погоди в Україні з 15 по 21 липня
Наступний тиждень в Україні буде надзвичайно спекотним, з піковими температурами повітря, що сягатимуть +40°C, а місцями й +42°C, попереджають синоптики.
Це пов'язано з встановленням над Україною "теплового купола", який утримуватиме спекотне повітря. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях, де температура повітря може сягнути рекордних значень, повідомила синоптиця Наталка Діденко.
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У Києві пік спеки очікується 15-17 липня, коли температура повітря сягне +36°С...+38°С, а можливо, й вище. На заході країни температура повітря буде трохи нижчою, +28°С...+33°С, проте й там очікується спекотна та суха погода.
Єдиним рятівником від спеки стануть локальні грози, які місцями можуть пройти протягом тижня. Синоптики закликають українців вживати заходів для захисту від спеки, пити багато води, уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня та носити легкий одяг.
"Надалі на півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) триватиме надзвичайна спека. Послаблення спеки орієнтовно в цих регіонах з 26-го липня", – додала Діденко.
Також слід бути обережними з вогнем, адже спекотна та суха погода сприяє виникненню пожеж.
Очікується, що спека почне послаблюватися з 26 липня, але й далі погода буде теплою та сонячною, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Детальніше про прогноз погоди на наступний тиждень:
- 15 липня: температура повітря +33°C...+38°C, локальні грози на заході та півночі країни.
- 16 липня: температура повітря +33°C...+38°C, локальні грози на півночі та в центрі країни.
- 17 липня: температура повітря +33°C...+39°C, локальні грози на заході, в центрі та на півдні країни.
- 18 липня: температура повітря +28°C...+33°C, грози в центрі та на півдні країни.
- 19 липня: температура повітря +28°C...+33°C, грози в Карпатах та на Прикарпатті.
- 20 липня: температура повітря +29°C...+34°C, локальні грози на заході країни.
- 21 липня: температура повітря +33°C...+38°C, локальні грози на заході країни.
Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.
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