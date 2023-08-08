Три породи кішок, які найкраще підходять для життя в квартирі

Хоча кішки відомі своїм незалежним характером, але це стосується не всіх порід. Адже деякі коти чудово пристосовуються до життя у квартирі та є лагідними до людей.

Експертка з поведінки кішок Клементин Жібіа пояснила виданню Sante Plus, які кішок, які добре ладнають з дітьми та дорослими. Тому їх добре тримати вдома.

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Девон-рекс

Кішка зі Сполученого Королівства, девон-рекс, зазвичай середнього розміру. Вона має незграбну ходу, що надає їй ще більшої чарівності та привабливості. Ця тварина буде скрізь слідувати за своїми власниками, тому вважається ідеальним для дітей та життя у квартирі.

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Девон-рекс має ніжний і доброзичливий характер до людей і здається ідеальною кішкою для утримання навіть у квартирі. Він дуже розумний, товариський і постійно шукає ласки, любить компанію та ненавидить холод.

Це також одна з небагатьох порід, рекомендованих для людей, які страждають на алергію. Насправді він майже не втрачає шерсті.

Проте ця кішка також потребує особливого догляду. Наприклад, у вухах часто утворюється вушна сірка, а нігті також швидко ростуть. Тому ці характеристики повинні регулярно перевірятися власниками.

Перська кішка

Дуже спокійний перс любить проводити довгі години на дивані, не люблять самотності та обожнює увагу господаря, а також обійми.

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Американський керл

Кіт із загнутими вухами лагідний і любить спокійне сімейне життя. У нього досить м'який і тихий характер. Крім того, завжди не забувайте перевіряти його особливі вуха під час візитів до ветеринара.

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