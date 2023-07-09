Три прості засоби, які врятують навіть найбрудніші білі шкарпетки

Іноді навіть при частому й ретельному пранні на білих шкарпетках залишаються стійкі плями. Однак не потрібно поспішати викидати їх, оскільки ви можете використати ці шкарпетки повторно та надати їм друге життя.

Дізнайтеся, як відіпрати їх за допомогою простих способів й за допомогою речовин, що точно є на вашій кухні.

Вода і сіль: Для цього методу вам спочатку потрібно змішати дві столові ложки солі з одним літром теплої води у тазику, в який ви будете занурювати брудні шкарпетки. Потім дайте цій суміші діяти протягом 10 хвилин. Щоб досягти найкращих результатів, ви можете додати рідке господарське мило. Після цього достатньо промити шкарпетки й ополоснути холодною водою, і ви знову матимете бездоганні білосніжні шкарпетки.

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Лимонний сік (або лимонна кислота): Якщо ви оберете цей метод, вам знадобиться чашка лимонного соку та літр теплої води. Залиште шкарпетки у цій суміші протягом 45 хвилин. Лимонний сік добре відомий своїми освітлюючими властивостями, тому він відмінно підходить для прання та видалення плям. Просто промийте шкарпетки після цього та дайте їм висохнути на сонці.

Харчова сода і лимон: Це поєднання є ідеальним для очищення білосніжних шкарпеток. Харчова сода відома своїм абразивним ефектом, який допомагає видаляти найстійкіші плями. Для цього змочіть шкарпетки та створіть пасту з соку половини лимона та столової ложки харчової соди - це прекрасний домашній засіб для багаторазового використання. Обережно потріть шкарпетки цією пастою і дайте їй діяти протягом 10 хвилин. Потім ви можете використати марсельське мило для видалення найскладніших плям.

Ці екологічно чисті методи допоможуть вам зберегти ваші шкарпетки, надаючи їм друге життя та позбавляючи від стійких плям. Не викидайте їх – виперіть їх з урахуванням наведених порад, і ваші шкарпетки будуть виглядати як нові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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