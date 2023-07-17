Три способи зняти кільце, яке застрягло на пальці, без особливих зусиль

Кожен може опинитися у ситуації, коли кільце застрягло на пальці. Виправити це допоможуть кілька простих та безпечних прийомів.

Іноді палець опухає через маніпуляції з каблучкою, тому процес супроводжується болем. Тоді вам треба звернутися до спеціалістів, пише Sante Plus.

Читайте також: Як спалити 100 кілокалорій за 10 хвилин: три ефективні поради

Занадто туге кільце на пальці може швидко викликати набряк. Іноді затримка води або тепла може призвести до серйозної закупорки. Так само в довгостроковій перспективі, коли палець занадто стиснутий, він може зрештою опухнути, особливо якщо ви майже ніколи не знімаєте кільце. Тому не дозволяйте ситуації затягуватися, щоб не погіршити ситуацію. Існують способи, які допоможуть позбутися кільця без особливих зусиль.

Відео дня

1. Для початку треба зменшити набряк. Прикладіть лід до кільця та пальця. Потім підніміть руку над головою на 5-10 хвилин. Холод спричиняє звуження кровоносних судин, що може зменшити припухлість. Піднята рука дозволить зменшити кровотік до пальця. Однієї цієї стратегії може бути достатньою для зменшення видимого набряку і забезпечення безпечного видалення кільця.

2. Мильна вода або масляниста речовина. Звичайно, змащування стисненої ділянки – дуже поширений спосіб зняття прикраси. Використовуйте мастило, щоб спробувати зняти кільце: мильна вода, лосьйон, олія, кондиціонер або навіть засіб для чищення скла можуть полегшити зняття кільця. Не хвилюйтеся, жодна з цих речовин не прилипне до кільця і не зашкодить йому.

3. Спробуйте зубну нитку. Можливо, ви цього не знали, але звичайна зубна нитка також може допомогти. Просуньте її під кільце, що застрягло так, щоб більша її частина була направлена до кінчика пальця.

Ви можете використовувати голку, щоб просмикнути нитку під кільце або дуже тонкі плоскогубці. Починаючи з верхньої частини кільця, кілька разів щільно оберніть нитку навколо пальця, щоб стиснути. Продовжуйте це робити, поки не дійдете до суглоба. З кінцем під кільцем почніть розплутувати нитку, потягнувши її до кінчика пальця. Це дозволить кільцю ковзати суглобом та знятися.

Цей спосіб також працює з мотузкою або тонкою гумкою.

Читайте також: Як покращити концентрацію уваги: п'ять практичних порад

Зауважимо, що кільце, що застрягло на пальці, може завдати великої шкоди. Травматичне пошкодження, таке як перелом кістки або будь-яка травма кисті (або передпліччя), може спричинити набряк і призвести до того, що кільце застрягне в пальці. Навіть якщо біль терпимий, не ігноруйте ситуацію.

Якщо ви не видалите кільце швидко, це може призвести до ускладнень, а побічні ефекти можуть бути серйознішими. До них відносяться втрата чутливості, поганий кровообіг, потенційне пошкодження сухожиль, незворотне пошкодження тканин і навіть вимушена ампутація (у гіршому випадку).

Якщо ваш палець почервонів, сильно опух та відчуття надто болісно, то краще, щоб ваш стан оцінив медичний працівник, перш ніж навіть намагатися використати запропоновані нами методи.

Нагадаємо, що UAportal підготував добірку корисних лайфхаків, які допоможуть упорядкувати розпорядок дня, заощадити час та полегшити виконання завдань.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!