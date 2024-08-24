Цілей Курської операції більше, ніж було оголошено публічно – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з основних цілей операції Збройних сил України в Курській області є показати міжнародній спільноті, ким насправді є російський диктатор Володимир путін і які його пріоритети – утримання окупованих територій чи захист свого населення.

На спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський підкреслив, що операція спрямована на демонстрацію того, що для путіна важливіше зберегти контроль над захопленими українськими землями, аніж захищати своїх громадян.

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Президент наголосив, що російський лідер продовжує бомбити власні села, ігноруючи захист мирних жителів.

Глава держави зазначив, що не всі деталі операції в Курській можна наразі розголошувати, однак її ключові завдання виконуються за планом. Одним із результатів є поповнення обмінного фонду, що має важливе значення для України. Також операція стала превентивною мірою, яка дозволила уникнути можливого оточення частини Сумської області та запобігла окупації міста Суми.

"Що стосується всіх цілей операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно", – сказав президент.

Він також наголосив, що ця операція не є інструментом для переговорів з росією. Зеленський підкреслив, що жодних "карт" для діалогу з агресором Україна не розігрує і діє відкрито перед своїми міжнародними партнерами.

За його словами, Україна й надалі продовжує шукати справедливий мир та запрошує всіх союзників до участі в мирних ініціативах, зокрема в рамках так званої "Формули миру".

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області.

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