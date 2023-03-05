Цільова мобілізація в Україні: кого можуть призвати і з якою метою

В Україні окремі категорії громадян можуть залучити до цільової мобілізації. Йдеться про призов громадян для відбудови країни.

Усі заходи щодо цільової мобілізації та фінансово-організаційні питання вирішуються відповідно до плану, який складається за Законом про мобілізацію. Для цього створюється окремий документ – план, який передбачає всі особливості та процедури цільової мобілізації.

Згідно з чинним законодавством, цільову мобілізацію можуть проводити під час дії воєнного стану.

Кого можуть призвати на цільову мобілізацію

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Для ліквідації наслідків війни залучатимуть сили цивільного захисту. Їм також допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.

За потреби влада може залучити інші категорії працездатного населення. Втім, цільова мобілізація відбуватиметься за добровільною згодою.

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Йдеться про працездатних осіб, які не підлягають призову на військову службу, за віком та станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану:

зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема ВПО;

працівники підприємств, що функціонують в умовах воєнного стану, не залучені до виконання мобілізаційних завдань і не зараховані до складу об'єктових формувань цивільного захисту;

особи, зайняті в особистому сільському господарстві;

студенти вишів, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою без допомоги інших.

Що робитимуть мобілізовані

Цільова мобілізація передбачає низку можливих завдань. Зокрема:

ліквідація наслідків військових дій;

відновлення об'єктів критичної

відновлення інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та територій, які потребують проведення гуманітарного розмінування;

маркування небезпечних територій.

Також передбачається залучення волонтерів і міжнародна допомога для ліквідації військових дій.

Терміни, обсяг і порядок проведення визначає президент України.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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