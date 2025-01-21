Ціни на дрова в Україні у січні 2025: скільки потрібно заплатити за 1 куб

В Україні багато домогосподарств використовують тверде паливо для опалення своїх осель, зокрема дрова, які є найпоширенішим варіантом. Вартість дров залежить не лише від регіону, але й від таких характеристик, як теплотворність та інші параметри.

Газове опалення не є доступним для всіх будинків, особливо в сільській місцевості, як повідомляє 24 Канал. Тому люди часто обирають дрова для опалення, оскільки, попри деякі недоліки, їх набагато легше отримати.

Ціна на дрова в Україні залежить від типу дерева, з якого вони виготовлені. Теплотворність одного куба дров визначається щільністю деревини, яка варіюється в залежності від породи дерева. Сосна, наприклад, має меншу щільність, тому її дрова є більш доступними за ціною.

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Дуб чи акація, навпаки, мають високу щільність і забезпечують більше тепла, через що їхня вартість вища. Дрова з берези чи сосни, що мають меншу щільність, коштують дешевше. Крім того, дрова з хвойних порід утворюють більше сажі в димоході, що також знижує їх вартість.

Середні показники ціни на 1 кубічний метр дров в Україні:

Дрова з дуба – 1820 грн;

Дрова з акації – 1820 грн;

Дрова з граба – 1800 грн;

Дрова з ясена – 1800 грн;

Дрова з бука – 2200 грн;

Дрова з берези – 1500 грн;

Дрова з вільхи – 1500 грн;

Дрова з сосни – 1200 грн.

Додатково продавці можуть запропонувати упаковку дров у дерев’яні ящики-обриштовки, що полегшує їх використання, але й збільшує вартість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують дрова в Україні та де вони найдорожчі.

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