Ціни на яйця переглянули: скільки тепер просять за десяток в супермаркетах

В Україні зафіксовано значне зростання цін на курячі яйця. За офіційною статистикою, у період з червня 2024 року по червень 2025-го їхня вартість зросла на 59,2%.

Водночас у короткостроковій перспективі, за підрахунками Держстату, відбулося незначне зниження: упродовж одного місяця ціни на яйця зменшилися на 1,1%. За даними моніторингу OBOZ.UA, з середини червня до 20 липня 2025 року ціна на нефасовані яйця категорії С1 зросла на 0,31 грн за штуку, що становить близько 3,1 грн за десяток. У великих мережах супермаркетів небрендовані яйця, які продаються поштучно, коштували в середньому 5,07 грн за штуку (50,7 грн за десяток).

Водночас у деяких торгових мережах їх можна було придбати за ціною від 4,8 до 5,7 грн за штуку. Зокрема:

Auchan – 4,8 грн за яйце (48 грн за десяток);

Novus – 4,89 грн за штуку (48,9 грн за десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн за яйце (57 грн за десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,89 грн за штуку (48,9 грн за десяток).

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Водночас ціна на фасовані (брендовані) яйця трохи знизилася, хоча зміни були майже непомітними. Зокрема, за даними "Мінфіну", середня вартість десятка яєць марки "Ясенсвіт" становила 73,53 грн, що на 14 копійок менше, ніж у червні.

Загалом у великих мережах супермаркетів ціни коливалися в діапазоні від 70,99 до 78,2 грн за десяток.

Приклади цін у магазинах:

Auchan – 71,4 грн за десяток,

Novus – 70,99 грн за десяток,

Megamarket – 78,2 грн за десяток.

Ціни на яйця продовжать рости

Експерти прогнозують подальше підвищення вартості яєць в Україні. Проте, як зазначив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, істотного здорожчання варто очікувати не раніше осені.

Причина в тому, що близько 70% собівартості яєць припадає на комбікорм, основним компонентом якого є кукурудза. За словами Пендзина, "потрібно дочекатися врожаю: якщо кукурудза збереться погано, то з настанням осені ціни на яйця почнуть підніматися".

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