Церемонія Оскар-2023: де і коли дивитись наймасштабнішу подію у світі кіно
У ніч проти 13 березня відбудеться наймасштабніша подія у світі кіно – 95-а церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Вона пройде у Лос-Анджелесі, в театрі Dolby.
UAportal розповідає, де та о котрій дивитися урочистий захід. Зокрема для українців подію транслюватиме "Суспільне Культура".
Коли дивитися церемонію Оскар-2023
Результати почнуть оголошувати о 8 годині вечора за місцевим часом, але за київським часом – о 3 годині ночі. Українці матимуть змогу дивитися подію онлайн на телеканалі чи YouTube-каналі "Суспільне Культура".
Нагородження будуть показувати у всіх 23-х номінаціях. Оскільки минулого року частину програми просто вирізали.
Що відомо про номінантів, ведучих та гостей заходу
Цього року ведучим обрали американського коміка Джиммі Кіммела, який вже має досвід введення церемонії "Оскар" у 2017 та 2018 роках.
Утім, в 2017 році з Кіммелом стався конфуз на сцені. Він переплутав назви фільмів та вручив статуетку на тому. Зокрема того року перемогу здобув фільм "Місячне сяйво", а Джиммі "присвоїв" перемогу "Ла-Ла Ленду".
Також на подію запросили знаменитих гостей: Ріанну, Леді Гагу та інших.
Організатори вирішили повернутися до старого формату та показати у прямому етері нагородження у всіх категоріях.
Номінанти на премію "Оскар-2023":
Найкраща жіноча роль другого плану
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
- Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")
Найкращий костюм
- "Вавилон"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Все завжди і водночас"
- "Місіс Гарріс їде в Париж"
Найкращий звук
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: Шлях води"
- "Бетмен"
- "Елвіс"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкращий адаптований сценарій
- "На Західному фронті без змін"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Жити"
- "Топ Ґан: Меверік"
- "Говорять жінки"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Банші Інішеріна"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Трикутник смутку"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"
- "Летючий моряк"
- "Торговці льодом"
- "Мій рік Дікс"
- "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Ірландське прощання"
- "Івалу"
- "Учениця"
- "Нічна подорож"
- "Червона валіза"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
- Браян Тайрі Генрі ("Дорога")
- Джадд Гірш ("Фабельмани")
- Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
- Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")
Найкращий монтаж фільму
- "Банші Інішеріна"
- "Елвіс"
- "Все завжджи і водночас"
- "Тар"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкращий грим та зачіски
- "На Західному фронті без змін"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Кит"
Найкращий анімаційний фільм
- "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
- "Марсель-черепашка в туфлях"
- "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
- "Морський монстр"
- "Я червонію"
Найкраща оригінальна пісня
- Applause - "Тепер разом"
- Hold My Hand - "Топ Ґан: Меверік"
- Lift Me Up - "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- Naatu Naatu - "RRR"
- This Is a Life - "Все завжди і водночас"
Найкраща музика до фільму
- "На Західному фронті без змін"
- "Вавілон"
- "Банші Інішеріна"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Заклиначі слонів"
- "Вихід"
- "Як ви вимірюєте рік?"
- "Ефект Марти Мітчелл"
- "Незнайомець біля воріт"
Найкращий документальний повнометражний фільм
- "Все, що дихає"
- "Вся краса та кровопролиття"
- "Вулкан кохання"
- "Будинок зі скалок"
- "Навальний"
Найкращі візуальні ефекти
- На Західному фронті без змін"
- "Аватар: Шлях води"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкраща операторська робота
- "Тар"
- "Елвіс"
- "Імперія світла"
- "На Західному фронті без змін"
- "Бардо"
Найкращий іноземний фільм
- "На Західному фронті без змін"
- "Аргентина, 1985"
- "Близький"
- "Іа"
- "Тихоня"
Найкраща чоловіча роль
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Білл Наї ("Жити")
- Пол Мескаль ("Сонце моє")
Найкраща жіноча роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Заради Леслі")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Найкращий режисер
- Мартін Макдона ("Банші Інішеріна")
- Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все завжди і водночас")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
- Тодд Філд ("Тар")
- Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")
Найкращий фільм
- "Аватар: Шлях води"
- "Банші Інішеріна"
- "Елвіс"
- "На Західному фронті без змін"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Топ Ґан: Меверік"
- "Трикутник смутку"
- "Кажуть жінки"
Цього року на "Оскар" потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок", який розповідає про життя дітей з Донбасу. Стрічка знімалася у співпраці з Данією, Швецією, Фінляндією та побореться за статуетку у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".
Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Всі вони мають рейтинг 7,5 або вище на IMDB.
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