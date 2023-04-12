Квіти з неймовірним ароматом: як просто виростити матіолу

Матіола (або левкой) неодмінно має рости у вас на дачі чи присадибній ділянці. Її сильний аромат наповнює повітря солодкуватими запахами, особливо у вечірній час.

Ця рослина має безліч сортів. Садівники її полюблять за запах та гарний вигляд. Однак дехто відмовляється її висаджувати через примхливість.

Ця трав'яниста рослина може бути однорічною, дворічною або багаторічною. Матіола налічує понад 20 видів. І кожен вид характеризується своїми особливостями.

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Особливо популярними є:

Вікторія фіолетова – висота куща 30 см, махрові квітки темно-фіолетового кольору;

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Розетта – висота куща 55-60 см, квітки махрові, рожеві;

Райнвайс – висота куща близько 70 см, густомахрові квітки білого кольору;

Цартроза – ніжно-рожеві квітки з темно-рожевим переливом на кущі заввишки близько 70 см;

Рубінрот – дуже гіллястий сорт, висота куща 50-60 см, квітки гранатово-червоні;

Діана – стебла досягають висоти 70 см, квітки густомахрові, великі, рожеві зі штрихом;

Сенсаціон – високий кущ – до 70 см, з темно-червоними махровими квітками;

Ерфуртський – сильногіллястий сорт заввишки 30-40 см із темно-синіми квітками фіолетового відтінку;

Букетний – махрові темно-червоні квітки на кущі заввишки до 35 см.

Висівають матіолу зазвичай безпосередньо у відкритий ґрунт. Ділянка має бути добре освітлена та захищена від вітру. Це забезпечить її рясне цвітіння.

Для висадки краще обирати супіщаний або суглинистий грунт. У ній має бути нейтральний показник кислотності. Матіолу не варто висаджувати на тих ділянках, де за 4 роки тому росли хрестоцвіті рослини. Не любить вона рости у піддобреній перегноєм землі, а ще не переносить надто вологого грунту.

Підготовка ґрунту для матіоли:

Ділянка землі перекопується на глибину 30-40 см. За два тижні перед висіванням землю змішайте з перегноєм й додайте квітковий субстрат.

Потім підготовлену землю розпушують та роблять борозенки глибиною на 0,5 см і зволожують їх. Пісок змішують з насінням у пропорції 1:10, суміш вносять у борозенки, присипають грунтом не утрамбовуючи. Потім поливають. Перші сходи з'являться через 1,5-2 тижні.

Після того, як проростуть 2-3 листочки з насіння, їх необхідно прорідити. Відстань між паростками має бути 15-35 см. Бур'яни варто видаляти. Квітнути рослина буде вже через 2,5 місяця.

Важливі моменти: Після висаджування перші дні рослину прикривають від прямого сонця. Дотримуйтесь помірного поливу. Розпушуйте грунт після поливу та дощів. Своєчасно видаляйте бур'яни та відцвітаючі суцвіття. Систематично вносьте мінеральні добрива через кожні 3 тижні. Постійно оглядайте рослину на наявність хвороб.

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