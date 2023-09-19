Туристи відкрили секрет, як розвести вогонь без розпалювача за допомогою пляшки та паперу

Використання рідини для розпалювання стало звичним на багатьох пікніках, але існують ефективні альтернативи, у разі, якщо його немає під рукою. Розглянемо один з таких методів.

Про це пише Час Дій.

Припустимо, ви вирушили на шашлики, але не маєте рідини для розпалювання вугілля. Спроба запалити вугілля лише одними сірниками не завжди вдається. Однак існує перевірений спосіб розпалювання вугілля без розпалювача, і вам знадобляться лише пластикова або скляна пляшка та папір (газета підійде найкраще).

Ось як це зробити:

Підготуйте вугілля, сірники, папір і пляшку (залиште вміст пляшки). Візьміть один аркуш газети, розгорніть його і скрутіть в нещільний рулон шириною приблизно 6-8 сантиметрів. Оберніть нижню частину пляшки згорнутою газетою, а кінці зав'яжіть у нетугий вузол. Повторіть цей процес з газетою ще двічі, так щоб на нижній частині пляшки було три згортки. Розмістіть обгорнуту пляшку в мангалі і розподіліть вугілля навколо неї. Візьміть кілька шматочків паперу, складіть їх в центр кільця з газети і підпаліть. Коли ви побачите, що вогонь розпалився, можна додати трохи дрібного вугілля. Після цього активно дмухайте на мангал і перемішайте вугілля, щоб розпалені і нерозпалені шари змішалися.

Зараз ваше вугілля готове для приготування шашлику або інших страв. Таким чином, ви можете розпалити вогонь без спеціальної рідини для розпалювання вугілля.

Нагадаємо, ми вже писали, як розтопити піч.

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